اليوم السابع
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قطع مياه الشرب 7 ساعات مساء اليوم عن 3 مناطق بالجيزة لأعمال صيانة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:58 ص
قطع مياه الشرب 7 ساعات مساء اليوم عن 3 مناطق بالجيزة لأعمال صيانة انقطاع المياة
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد عدة مناطق بالجيزة، مساء اليوم، الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق : (بولاق القديمة - شارع زنين ومتفرعاته - شارع المشتل ومتفرعاته ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق وحتى الساعة الخامسة صباح غد، الأربعاء.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع محور ترعة الزمر القطاع الاوسطي الجزء الأول من كوبري ثروت حتي كوبري الخشب، الأمر الذي يستلزم قطع المياه ؛ لربط وتشغيل خط مياه جديد قطر 300 مم من الزهر المرن بديلاً لخط المياه القديم قطر 300 مم من الاسبستوس.

واهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


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