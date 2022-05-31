اليوم السابع
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قرعة الحج لعام 1433هـ بالقابضة للمطارات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:19 م
قرعة الحج لعام 1433هـ بالقابضة للمطارات قرعه الحج
كتب أحمد مصطفى

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شهد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية اليوم الثلاثاء القرعة العلنية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران لاختيار فائز واحد بقرعة الحج للعام1433هـ .
 
بلغ عدد المتقدمين للقرعة هذا العام 20 متقدم يمثلون الادارات والشركات المختلفة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، ممن تعدت اعمارهم 55 عاما، وتنطبق عليهم شروط التقدم للقرعة.
 
وفاز بالقرعة مدحت محمد فتحي محمد بالقطاع القانوني بالشركة القابضة للمطارات ومرشح احتياطي اشرف عبد المجيد  السيد بالمكتب الفني بشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، وهنأ المهندس محمد سعيد محروس الفائزين متمنياً لهم حجاً مبروراً و ذنباً مغفوراً.
 

مطار القاهرة

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القابضة للمطارات

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