قتل حماه علشان عايزه يطلق بنته.. جريمة أمام الناس فى الشارع بإحدى قرى شبرامنت "بث مباشر"

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد كواليس مقتل صاحب محل على يد زوج ابنته، طعنا بمطواة، بقرية شبرامنت، بمنطقة أبو النمرس فى محافظة الجيزة.

وكشف شاهد عيان كواليس ارتكاب المتهم الجريمة، أمام الأهالى، حيث اعتدى الجانى على الضحية بمطواة وفر هاربا.

من جانبه، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، أمام رجال المباحث أنه أنهى حياة الضحية، نتيجة خلافات أسرية، حيث أكد أنه لم يخطط لتنفيذ الجريمة، وأن الخلاف بينهما تطور لمشاجرة، مما دفعه لطعنه بسكين.

وشرح المتهم لرجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، وأرشد عن السكين المستخدم في الحادث، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوجة المجني عليه، بالإضافة إلى أقوال زوجة المتهم، وتم توجيه اتهام له بقتل الضحية، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر لاتهامه بقتل حماه، بسبب خلافات عائلية بمنطقة أبو النمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص داخل مسكنه، بإحدى قرى أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل صاحب محل على يد زوج ابنته، نتيجة خلافات عائلية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.