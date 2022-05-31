فوضى فى المطارات البريطانية بالتزامن مع عطلة الاحتفال باليوبيل البلاتينى

المزيد من الخراب يلوح في الأفق لقضاء العطلات حيث يهدد موظفو الخطوط الجوية البريطانية بإضراب صيفي للاحتجاج على الرواتب.

حذر عملاء الخطوط الجوية البريطانية من أنهم يواجهون صيفًا من الفوضى حيث هدد المئات من الموظفين بالإضراب، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتعرض الموظفون في مطار هيثرو لتخفيض رواتبهم بنسبة 10 في المائة أثناء الوباء، والآن يطالبون بإعادة رواتبهم كاملة، حتى بات من المحتمل أن يتم إيقاف معظم الرحلات الجوية، بسبب عدم وجود أي طاقم تسجيل وصول.

وقال الأمين العام لشركة "يونايت" شارون جراهام: "استخدمت الخطوط الجوية البريطانية غطاء كورونا لخفض رواتب الأعضاء بوحشية. وعكست الخطوط البريطانية الآن التخفيضات في الأجور المفروضة على الإدارة ولكنها ترفض القيام بذلك لأعضائنا. هذا مخز. يونايت لن يسمح لأعضائنا بأن يعاملوا كقوى عاملة من الدرجة الثانية."

وقالت نادين هوتون ، المسئولة الوطنية في شركة "جى إم بي" :"أجبرت الخطوط البريطانية أعضائنا على خفض الأجور أثناء الوباء. لقد حان الوقت لاستعادة ما هو لهم. يمكن أن تبدأ الإضرابات بحلول يوليو وتستمر حتى أغسطس."

وقالت الخطوط البريطانية إن غالبية الموظفين قبلوا مبلغًا "سخيًا" دفعة واحدة يعادل 10 في المائة من رواتبهم. لكن موظفي تسجيل الوصول رفضوا ذلك لأنه كان يعني خفض الأجور على المدى الطويل.

وأضافت الصحيفة فى تقرير آخر أن أزمة المطارات البريطانية ستستمر خلال اليوبيل البلاتيني وتم الكشف عنها اليوم في فيديو استثنائي حيث تم تجنيد ضابطي شرطة لإخبار عملاء شركة "Tui" الغاضبين الذين يصطفون في طوابير على متن رحلتهم أن عطلتهم قد ألغيت وأنه يتعين عليهم العودة إلى ديارهم.

ويخشى عشرات الآلاف من البريطانيين من أن تكون خططهم للسفر إلى الخارج لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في خطر بعد تأجيل أو إلغاء مئات الرحلات الجوية في اللحظات الأخيرة خلال الأيام الأربعة الماضية التي كانت تشهد فوضى في جميع أنحاء البلاد.