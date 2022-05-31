فوز سالم الجهورى بمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذى للاتحاد الآسيوى للصحفيين

مسقط - محمد سعد

فاز الصحفي العماني، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، والباحث في الشؤون الدولية، سالم بن حمد الجهوري، بمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي للصحفيين بالتزكية.

وقد فاز بمنصب الرئيس سبينك اندجيت وذلك في الانتخابات التى تمت منذ قليل على هامش المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين الكونجرس 31 الذي تستضيفه سلطنة عُمان.

وفور النتيجة بدأت اجتماعات اليوم الأول للاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس31" بإشهار وانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي للصحفين، والمكون من ممثلي نقابات الصحفيين في أسيا والمحيط الهادي.

وحصلت السلطنة ممثلة في جمعية الصحفيين العمانية على منصب نائب الرئيس بالتزكية والذي ترشح له سالم بن حمد الجهوري بينما فازت بمقعد الرئاسة للمكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي والمحيط الهادي للصحفيين سابينا أنجد من اتحاد الصحفيين بالهند .

وفي تصريح لها عبرت سابينا أنجد الفائزة بمنصب رئيس المكتب التنفيذي، باتحاد الأسيوي والمحيط الهادي للصحفيين الذي تم إشهاره اليوم، "أن تأسيس الاتحاد الأسيوي للصحفيين هي نقطة انطلاقة ستزيد وتكثف من جهود الاتحاد، وسنقوم بتذليل جميع الصعاب التي ستواجهنا.

فيما قال سالم بن حمد الجهوري إن هذا إنجاز لسلطنة عمان ممثلة بجمعية الصحفيين العمانية، بحصولها على أول المكاسب في اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين، الفوز بمنصب نائب الرئيس في الاتحاد الأسيوي والمحيط الهادي للصحفيين، وهي خطوة مهمة جدا بأن نكون ضمن الأسرة اللأسيوية وأن نكون مع الأشقاء والأصدقاء، وسنعمل خلال المرحلة القادمة أنا و زميلتي سابينا أنجد من أجل أن يكون هناك وضع آخر مختلف لصحفي أسيا.

وأضاف: بإن المرحلة القادمة سيكون لنا برنامج عمل منظم وسيكون هناك فريق يعمل من أجل التأهيل والتدريب والحريات الصحفية وتعميق هذه الحريات والمهنية، والاهتمام بالنشء بالإضافة إلى ربط الأسرة الدولية في قارة أسيا مع الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل أفضل، فكما تعلمون أن الاتحاد الأسيوي والمحيط الهادي الحالي هو أخر اتحاد يتم انضمامه رسميا للاتحاد الدولي للصحفيين، بعد أن كان لها مكتب تنفيذي تنظيمي وإشرافي في أستراليا.

وأشار سالم الجهوري: إن هذا الاتحاد جاء كاستجابة للمقترح العماني الذي تقدمت به السلطنة في مؤتمر تونس 2019م، وقد تم اعتماده ومباركته من الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد جاءت الاستجابة سريعا، وذلك لأهمية القارة الأسيوية، التي تعتبر من أكبر القارات على مستوى العالم، وبها 48 نقابة، وهي من أكثر النقابات الموجودة في القارة، وهي تمثل ثقل عالمي كبير.

وأكد الجهوري، على بأهمية الاتحاد لإيصال الصوت الصحفي الأسيوي في الاتحاد الدولي للصحفيين، وكذلك في الأمم المتحدة، مبينا أن لهذه الخطوة انعكاسا مهما على السلطنة.