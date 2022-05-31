اليوم السابع
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فوز أبو الحجاج رسلان برئاسة نقابة العاملين بمحاكم ونيابات البحر الأحمر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:39 ص
فوز أبو الحجاج رسلان برئاسة نقابة العاملين بمحاكم ونيابات البحر الأحمر فوز ابوالحجاج رسلان برئاسة نقابة العاملين بمحاكم ونيابات البحر الأحمر
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أسفرت نتائج انتخابات النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم البحر الأحمر، عن فوز ابوالحجاج محمد أبوالوفا رسلان بمنصب رئيس اللجنة النقابية بعدد أصوات 206 صوتا، وتمت الانتخابات تحت إشراف مديرية القوى العاملة

وفاز على مقاعد عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين كل من: هاني ابراهيم، محمود عبدالجابر، محمود دندراوي، محمود شمس، الحسين دعبس، مها السيد، مصطفى محمد، سيد كمال، محمد الفولي، اماني موريس

وعقدت الانتخابات بمقر محكمة البحر الأحمر الابتدائية تحت رعاية وزارة القوى العاملة، ومن لهم حق التصويت هم أعضاء الجمعية العمومية فقط.

كانت انتخابات النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم البحر الأحمر أجريت امس الإثنين، لمدة يوم واحد من الساعة 9 صباحا حتى إغلاق الصندوق الساعة 5 مساء.

 

 


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