عميد ألسن عين شمس تعلن نجاح الامتحانات الإلكترونية بنظام كوريكت بحضور 2600 طالب

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن ب جامعة عين شمس ، الانتهاء من إعداد وتفعيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بنظام الاختبارات الإلكترونية Qorrect في مادتي الاستـماع وحقوق الإنسان على مستوى أقسام اللغات البالغ عددها 15 قسمًا، لعدد 2600 طالب، وذلك بقاعات الاختبارات الإلكترونية الثلاث بالكلية والمزودة بأحدث أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الإنترنت، والتي تسع 750 طالبًا على مدى أربعة أيام بدءً من الإثنين 23 مايو حتى الخميس 26 مايو، وتعد تلك الخطوة سابقة من نوعها.

وقامت كلية الألسن ممثلة في وحدة القياس والتقويم بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية تحت إشراف د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.سلوى رشاد، عميد الكلية، ود.منى عبد العال، مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة، وإشراف د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتفعيل نظام الاختبارات الإلكترونية بنسبة نجاح 100%.

وأوضحت أنه في البداية قام بأداء مادة الاستماع طلاب أقسام اللغات الفرنسية والكورية واللغات الشرقية والسواحيلية والتشكية واليابانية والعبرية من خلال الاستماع إلى مقطع صوتي عبر النظام الصوتي للقاعات، والإجابة على الأسئلة الموضحة على شاشات أجهزة الحاسوب أمامهم، ثم قام طلاب الفرقة الأولى البالغ عددهم أكثر من 2600 طالب بجميع أقسام الكلية مقسمين على خمس فترات بأداء مادة حقوق الإنسان من خلال الإجابة على عدد من أسئلة اختيارمن متعدد، مما أثبت مدى استعداد وجاهزية الطلاب على أداء الاختبارات الالكترونية، وذلك بعد سلسلة من التدريب المتواصل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على نظام Qorrect.

وأكدت إن تلك الخطوة تأتي في إطار السعي المستمر والحثيث من إدارة الكلية نحو تفعيل الاختبارات الالكترونية، وإثبات مدى فاعليتها في عملية القياس والتقويم للطلاب، واستخراج النتائج عقب الامتحان مباشرة، وإعداد مختلف التقارير عنها متضمنة كافة التفاصيل مثل تسجيل عدد الحضور والغياب، ونسبة النجاح والرسوب دون تدخل أستاذ المادة، وبنسبة صحيحة 100%، مما يحقق جودة العملية التعليمية.