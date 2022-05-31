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باختبارات الفرصة البديلة..

طلاب الثانوى العام يؤدون اليوم امتحان الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 07:00 ص
طلاب الثانوى العام يؤدون اليوم امتحان الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية امتحان طلاب الصف الأول الثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ والأحياء، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والفيزياء والأحياء والفلسفة والمنطق، ضمن امتحانات الفرصة البديلة.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات تعقد ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة، وتكون الأسئلة اختيار من متعدد فقط، على أن يحصل الطلاب على راحة 15 دقيقة بين كل امتحان وأخرـ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأيضا مكافحة الغش داخل اللجان.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات عقد امتحان الفرصة البديلة والدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حرصا على تنظيم أعمال الامتحانات بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة عربى ولغات ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية.
 
وأوضحت الوزارة، أن الفئات التى لها الحق فى أداء امتحان الفرصة البديلة، تشمل الطلاب الذى أدى الامتحان فى مادة أو أكثر فى الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتى تمثل 30% من درجة الامتحان، وواجهتهم أى مشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى والذى يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، أثناء عقد الامتحان الأصلى والذى عقد فى الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى.
 
 
 

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