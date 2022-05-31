اليوم السابع
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طريق بنها المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقى يربط محافظات الدلتا.. فيديو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:58 م
طريق بنها المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقى يربط محافظات الدلتا.. فيديو أعمال انشاء طريق طولى حر من بنها
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع أعمال انشاء طريق طولى حر من بنها للمنصورة شرق الرياح التوفيقى ويصل حتى دمياط، بطول 73 كم، كما يربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي. 
 
 
ويشمل الطريق تنفيذ 15 عملا صناعيا (15 كوبري) وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) ،و يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط. 
 
ويتم تنفيذ توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات. 
 
كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة. 

طريق بنها المنصورة الحر

طريق بنها المنصورة

طريق بنها دمياط


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