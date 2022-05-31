طرق تشخيص مرض الاكتئاب.. كيف يظهر تحليل الدم تغير المزاج؟

كتبت فاطمة خليل

الاكتئاب من الأمراض التي يتم الخلط بينها وبين الحزن بشكله العادى، مما يجعل المصابين بهذا المرض يتأخرون في طلب الرعاية الطبية، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على طرق تشخيص مرض الاكتئاب، بحسب موقع " psycom".

في الواقع ، "سيتم تشخيص معظم المرضى المصابين بالاكتئاب وعلاجهم من قبل أطباء الرعاية الأولية ، وليس المتخصصين أو الأطباء النفسيين.

يتم تشخيص الاكتئاب بشكل أساسي من خلال نمط محدد من الأعراض، وهو ما يعني أنه لا يوجد فحص دم لاضطراب الشخصية العقلية أو الاكتئاب، ولكن إذا كانت لديك أعراض مثل التغيرات في النوم أو الشهية ، فقد ينظر طبيبك في حالات أخرى لا علاقة لها بالصحة العقلية (مشكلة الغدة الدرقية هي مثال على ذلك).

أول شيء قد يفعله طبيبك هو طلب اختبارات الدم- ليس لتشخيص الاكتئاب، ولكن لاستبعاد الأشياء التي يمكن أن تتنكر في صورة اكتئاب، على سبيل المثال ، يمكن أن يظهر قصور الغدة الدرقية في شكل مزاج منخفض وشعور بالخمول ، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو سبب آخر لحدوث انخفاض في الطاقة لدى بعض الأشخاص.

ويبحث الأطباء عن نمط ثابت من الأعراض التي تمثل "تغييرًا واضحًا عما كان عليه الشخص من قبل، بالإضافة إلى علامات موضوعية للضعف الوظيفي.

يسأل الطبيب متى بدأت الأعراض وكيف شعرت من قبل ، وينظرون إلى تاريخ عائلتك للمساعدة في التشخيص.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه عندما يذكر المريض أفكارًا عن الانتحار، فهذه علامة حمراء كبيرة.