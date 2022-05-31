اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:33 م
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ضبط 9 معديات نقل ركاب مخالفة لعدم التزامها بمعايير السلامة فى البحيرة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:29 م
ضبط 9 معديات نقل ركاب مخالفة لعدم التزامها بمعايير السلامة فى البحيرة معدية - صورة ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها، مشددا على توافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا الشأن قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالدیوان العام لمحافظة البحيرة بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة

وأسفرت الحملات الرقابية التي تابعت 12 معدية نقل ركاب بنطاق قري البريجات وكوم شريك عن ضبط وجود معدية مخالفة الالتزام بالحمولة المحددة، كما تم رصد مخالفات لعدد 8 معديات بسبب نقص فى عدد أدوات ومعدات السلامة والإنقاذ بها .

وتم  تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

 

 


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