اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:00 م
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ضبط 800 كجم لحوم مجهولة المصدر بمحال فى حى الدقى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:56 م
ضبط 800 كجم لحوم مجهولة المصدر بمحال فى حى الدقى جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى حملة بالتنسيق مع الطب البيطري علي منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامتها حفاظا على صحة المواطنين، وتم ضبط 800 كيلو لحوم مجهولة المصدر بالدقى.
 
وشملت الحملة المرور على المحال فى ميدان الدقي وشارع التحرير وشارع جامعة الدول العربية، وتم التحفظ علي اللحوم في محضر مضبوطات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين والعرض على النيابة العامة.
 
وفى السياق ذاته، كانت أجهزة محافظة الجيزة، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، أسفرت عن ضبط 11.5 طن دواجن ومقطعاتها و هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة تابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بذلك والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بالتصرف. 
 
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتمشيط الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية السلع الغذائية، وبتكليف الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة تم شن حملات تفتيشية.

الطب البيطري

الدقي

لحوم فاسدة

الجيزة


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