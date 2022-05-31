ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، محاولة راكب مصرى تهريب شرائط دوائية مدرجة بجداول المخدرات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من ميلانو استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدى جاب الله مأمور الجمرك وطاهر خفاجى رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام حازم محمد على مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط ٤٨ شريطا من عقار oxy contin 80mg المدرج بجداول المخدرات بهم ٦٧٢ قرصا، أمر تامر رمزى قاسم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى أحال الراكب للنيابة المختصة.