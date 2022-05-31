صور.. مؤسسة آرت ديسكارت الإسبانية تكرم رئيس جامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، وقومسير جناح مصر نيابة عن مارجي لوبيز، رئيس مؤسسة آرت ديسكارت الإسبانية، الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وأهداه شهادة تقدير، وذلك تقديراً لدوره في دعم كافة أنشطة وفعاليات الثقافة والفنون بشكل عام.

وأعرب الدكتور محمد محجوب، عن سعادته بالتكريم الذي يأتي من مؤسسة كبرى ترعى الفنون والفنانين وتبذل مجهودات كبيرة في نشر المشاعر الفنية الإيجابية بين مختلف الأجيال، مشيدا بالتعاون البناء بين الجامعة متمثلة في كلية الفنون الجميلة، ومؤسسة آرت ديسكارت الإسبانية، مؤكدا على الدور الريادي الذي تقوم به كلية الفنون الجميلة في تنمية المواهب الفنية ورعايتهم تحت لواء المسابقات الدولية الكبرى.

وتلقى قوميسير جناح مصر في احتفالية مؤسسة آرت ديسكارت بمدينة ملقا الإسبانية، 30 شهادة تقدير لفناني جناح مصر ويأتي على رأسهم الفنان الدكتور مجدي عبد العزيز المستشار الثقافي المصري السابق في النمسا، والدكتور صالح عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق لشؤون فرع الاقصر، والدكتورة علياء عبد الهادي، وكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان السابق، والدكتور سامي أبو طالب، عميد كلية الفنون الجميلة بالمنيا السابق، والدكتورة أمال أبو زيد عميد كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

وأوضح عميد كلية الفنون الجميلة، أن 700 فنان من 40 دولة شاركوا في المعرض، الذي يهدف لنشر ثقافة الحب والخير والسلام ونبذ العنف والحرب والإرهاب والعنصرية والادمان، مؤكدا حرصه على تمثيل أجيال مختلفة من فناني مصر في المعرض من جيل الرواد والوسط والشباب، تأكيدا على روح الحركة الفنية المصرية المعاصرة.