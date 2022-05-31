اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:30 م
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صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:44 م
صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.857 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12430 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2621 نقطة.
 

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