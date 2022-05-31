وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "ارتياد مستقبل" - أن الشراكة الواعدة تأتي استجابة للظروف والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما تتطلبه من إجراءات قادرة على زيادة مقدرات البلدان الثلاثة سواء في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والاستفادة من تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية التي تحيط بالعالم وارتداداتها على الاقتصاد والأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن الشراكة الثلاثية ترتكز على أهداف استراتيجية تتضمن تطوير صناعات قادرة على المنافسة، وضمان سلاسل توريد مرنة، وتحقيق نمو مستدام، فيما تفرض بعض المجالات الحيوية نفسها كأولوية ملحة مثل تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.