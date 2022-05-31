شباب ورياضة الأقصر تستقبل المشاركين بمعسكر للإقلاع عن التدخين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، المشاركين في معسكر "بالرياضة هختار صحتي" للإقلاع عن التدخين، ووضعهم على بداية الطريق من خلال أسبوع بلا تدخين، حيث تم عمل مقابلة لكل مشترك للتأكد من رغبتهم فى الإقلاع عن التدخين قبل بدء المعسكر.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم عمل مقابلة شخصية لكل مشترك من خلال منسق المعسكر بمديرية الشباب والرياضة، للتأكد من رغبة المشاركة في الإقلاع عن التدخين والتغير للأفضل، وعمل التحاليل والقياسات الطبية التي تثبت أن الشخص مدخن بالفعل طبقاً لشروط المشاركة في المعسكر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنظيم فعاليات معسكر "بالرياضة هختار صحتي" للإقلاع عن التدخين، بتوجيهات الدكتورة غادة جمال الدين المدير العام، والدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة، ومنسق المعسكر ممدوح عمر.

فيما شهدت محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشئ بقاعة مركز شباب البعيرات بالقرنة، بمشاركة 500 من الطلائع بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالقرآن الكريم، ثم عقد جلسة لمناقشة محاور عدة في صورة حلقة نقاشية، أهمها محاور اللقاءات النقاشية للمؤتمر الوطني للنشء من بناء المجتمع وثقافة الحوار وتقبل الآخر والأسرة المصرية، وحقوق الطفل في الثقافة والفنون ورؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، ودور الرياضة في بناء الشخصية والاهتمام وتطبيق القيم المجتمعية، وشرح مفصل عن الأمن السيبراني وإنجازات الدولة المصرية التي تشهدها البلاد.



شباب ورياضة الأقصر تستقبل المشاركون بمعسكر للإقلاع عن التدخين (2)



شباب ورياضة الأقصر تستقبل المشاركون بمعسكر للإقلاع عن التدخين (3)