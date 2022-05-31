شاهد لحظة دفن جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا أمهم بالدقهلية.. لايف

الدقهلية مرام محمد

شارك المئات من أهالى قرية ميت تمامة بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية ، منذ قليل، فى دفن جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا جريمة والدتهم.

وشهدت مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، بقيام الأم بقتل الأبناء الثلاثة فى جريمة حولت القرية إلى حالة من الحزن الكبير والبكاء، فيما قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية ميت تمامة التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله أهل القرية بالكامل لتشيع جثامين الأطفال الثلاثة المقتولين على يد أمهم فى الدقهلية .



البداية

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لدائرة المركز، على سيدة فى العقد الرابع ملقاة على جانب إحدى الترع بالقرية.



الانتقال الفورى

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة أحمد العزب رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على سيدة تدعي حنان م م 33 سنة حاصلة على بكالوريس تربية عربي، و تم نقل الحالة الي مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.



التحريات

كشفت التحريات الأولية لمديرية أمن الدقهلية، تورط الأم في حادث العثور على 3 أطفال مذبوحين داخل قرية ميت تمامة، التابعة لمركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بعد اكتشاف مرورها بحالة نفسية سيئة الفترة الأخيرة، والعثور على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة داخل المنزل، حيث تبين محاولتها التخلص من حياتها بعد تنفيذ الجريمة بالانتحار.



الام تحاول الانتحار

وقد كشفت التحريات الأولية أن السيدة من القرية، وأنها حاولت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها أسفل عجلات جرار زراعي، وأثناء فحص البلاغ، وصل بلاغ آخر بالعثور على ثلاثة أطفال مذبوحين بنحر في الرقبة داخل منزلهم، بعد بلاغ الأهالي، وتبين أن السيدة التي كانت تحاول الانتحار هي أم الأولاد.



الذبح للاطفال

وبفحص البلاغ الثاني، تبين أن الأطفال مصابين بنحر بالرقبة داخل غرفة نومهم على الأرض، كما كشفت التحريات أن الأب مسافر خارج البلاد للعمل.

الجيران

وأشار أحد جيران الأم، إلى أنها تمر بحالة نفسية سيئة الفترة الماضية، ما دفعها الى التخلص من أبنائها داخل غرفة نومهم، مضيفا أن الأم في حالة خطر حيث تبين إصابتها بجروح وكدمات فى مناطق متفرقة بالجسد، وذلك بسبب إلقاء نفسها أمام جرار زراعي على كوبري القرية.