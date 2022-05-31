

وأوضح ميشيل - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن هذه الخطوة جاءت في إطار اتفاق حل وسط مع المجر لـ"معاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا".



وأضاف ميشيل - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية - أن "اتفاق حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يغطي على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدر تمويل ضخم لآلتها الحربية".

ووصف المسئول الأوروبي ذلك الحظر بأنه بمثابة "ضغوط قصوى على روسيا لإنهاء الحرب".

