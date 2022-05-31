اليوم السابع
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سقوط هارب من حكم بالإعدام فى حملات أمنية بالجيزة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:27 ص
سقوط هارب من حكم بالإعدام فى حملات أمنية بالجيزة كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ حكم إعدام بأسيوط فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأصل إقامته بمحافظة أسيوط - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالإعدام فـى قضية "مواقعة أنثى") بالاختباء بمحافظة أسيوط خشية ضبطه.
 
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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