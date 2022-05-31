سفير فلسطين بالقاهرة: نتمسك بحقوقنا فى الأراضى الفلسطينية والحق لا يسقط بالتقادم

الإسكندرية أسماء على بدر

قال السفير دياب اللوح ، سفير فلسطين بالقاهرة ، أن الشعب الفلسطينى متمسك بحقوقه فى تحرير بلاده من الكيان الصهيونى مؤكدا أن الحق لا يسقط بالتقادم.

واضاف خلال كلمته فى افتتاح معرض صور فى ذكرى النكبة الفلسطينية بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية ، إن الشعب الفلسطينى متمسك بمنظومة الحقوق الوطنية واهم المطالب هو إنهاء الاستعمار الغاشم وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، من أجل عودة الفلسطينين إلى أرضهم وعددهم 14 مليون فلسطينى منهم 7 مليون يعيشون على خارج فلسطين و7 مليون يعيشون ويدافعون عن أرضهم ومقدساتهم فى القدس المحتلة.

وأكد أن الفلسطين سيظلوا يدافعون عن حقوقهم وعن عودة اللاجئين إلى أرضهم وبيوتهم التى خرجوا منها عنوه عام 1948 قائلا " سقطت المقولة الصهيونية أن الكبار يموتون والصغار ينسون ولكن الكبير خلد ذاكرة تاريخية وإرث من البطولات والصمود كبيرة سنظل ندافع عن هذا الحق وتتمسك بحقوقنا".

يذكر أن افتتح السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة والسفير رأفت بدران ، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية معرض صور فى ذكرى النكبة الفلسطينية ال74 ويضم المعرض عدد من الصور المختلفة التى توثق حقوق الفلسطينيين.

وحضر الافتتاح ممثلى محافظة الإسكندرية وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب وشملت فقرة فنيه لأحد الفنانين الفلسطينين، ويستقبل المتحف المواطنين لمدة 11 يوما بالمجان.