سفير فلسطين بالقاهرة: كل المجد لشهداء الجيش المصرى فى حرب 1948

الإسكندرية أسماء على بدر

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن مصر قدمت شهداء ومصابين للدفاع عن القضية الفلسطينية ومشاركتها فى حرب 1948 جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطينى، قائلا: "من هنا على أرض الإسكندرية وفى ذكرى النكبة كل التحيه للجيش المصرى وشهداءه الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن القضية الفلسطينية ".

وأضاف سفير فلسطين بالقاهرة ، خلال إحياء ذكرى النكبة التى تقيمه قنصلية فلسطين بالإسكندرية فى مركز محمود سعيد بالإسكندرية ، أن المحافظة لها تاريخ كبير فى الانتصار على المستعمر، لذلك لها طابع خاص فى مكافحة الاستعمار الأجنبى.

وأشار إلى أن مصر شريك أساسى مع فلسطين فى مكافحة الإرهاب فهى الشقيق الوفى ولها تاريخ طويل فى الوقوف بجانب الشعب الفلسطينى، مؤكدا أنها الدولة العربية الوحيدة التى تستطيع إنهاء الانقسام ولها دور كبير فى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما قدم شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة المصرية لما تقوم به حاليا من أجل القضية الفلسطينية.

وافتتح السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة والسفير رأفت بدران ، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية معرض صور فى ذكرى النكبة الفلسطينية الـ74 ويضم المعرض عدد من الصور المختلفة التى توثق حقوق الفلسطينيين. وحضر الافتتاح ممثلى محافظة الإسكندرية وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب وشملت فقرة فنية لأحد الفنانين الفلسطينين، ويستقبل المتحف المواطنين لمدة 11 يوما بالمجان. وقال السفير رأفت بدران، قنصل عام فلسطين بالقاهرة، أن نصر تقف دائما بجانب الشعب الفلسطينى وتقدم التضحيات فى سبيل الشعب الفلسطينى ووحدة كلمته.

ويذكر أن نظمت قنصلية فلسطين بالإسكندرية معرض صور فى ذكرى النكبة بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية حضور ممثلى محافظة الإسكندرية ، وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء الجالية الفلسطينية بالإسكندرية .