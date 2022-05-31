زراعة الوادى الجديد: توريد 367 ألف طن قمح للصوامع والشون بالمحافظة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من حصاد 341 ألف فدان قمح على مستوى المحافظة من إجمالي مساحة 342094.21 منزرعة بالقمح للموسم الحالي، وتوريد 367233.010 طن قمح بالصوامع داخل وخارج المحافظة مع المتابعة الدورية لضمان توريد جميع الكميات طبقا للحصر الزراعي والمساحات المنزرعة.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تم حصاد مساحات القمح بمزارع مديرية الزراعة وتوريده بحضور عدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين، مشيرا إلى جودة المحصول وتحقيق إنتاجية عالية.

واضاف المرسي أن محصول القمح تصدر اكبر مساحة منزرعة هذا العام على مستوى المحافظة، إذ بلغت المساحات هذا الموسم 2021 - 2022، 342094.21 فدان بمعدل زيادة 88083.11 فدان عن العام السابق، وأكبر مساحة منزرعة قمح هذا الموسم كانت بمنطقة العوينات حيث بلغت 191439 فدانا، يليها الفرافرة بلغت مساحة القمح بها 95044 فدان .



جانب من أعمال الحصاد (1)



جانب من أعمال الحصاد (2)



جانب من أعمال الحصاد (3)



جانب من أعمال الحصاد (4)



حصاد القمح بالوادى الجديد (1)



حصاد القمح بالوادى الجديد (2)



حصاد القمح بالوادى الجديد (3)



حصاد القمح بالوادى الجديد (4)



حصاد القمح بالوادى الجديد (5)



حصاد القمح والتوريد بالوادى (1)



حصاد القمح والتوريد بالوادى (2)



حصاد القمح والتوريد بالوادى (3)