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روسيا: منفتحون على المفاوضات مع أوكرانيا وتوقيع اتفاقيات تؤدي إلى السلام

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:50 م
روسيا: منفتحون على المفاوضات مع أوكرانيا وتوقيع اتفاقيات تؤدي إلى السلام اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، أن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا وتوقيع الاتفاقيات التي من شأنها أن تؤدي إلى السلام، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: نحن منفتحون على المفاوضات. أتفق تماما مع موقفك بأن الحلول الدبلوماسية والسلمية ضرورية، لكن هذا يتطلب إرادة من كلا الجانبين، ونحن نؤكد أننا مستعدون للمفاوضات من أجل توقيع اتفاقات من شأنها إنهاء الحرب الأهلية في أوكرانيا وإحلال إلى السلام، لكننا لا نرى استجابة من كييف.

وأوضحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، أنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت روسيا تتفاوض باستمرار مع الشركاء الغربيين، الولايات المتحدة، وتطالب بضمان الأمن المشترك غير القابل للتجزئة في القارة الأوروبية كما هو مكتوب في جميع الوثائق الدولية.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: لسوء الحظ، لم نتلق ردا مناسبا، بعد أن طلبت أوكرانيا أن تصبح دولة نووية وعندما رأينا كيف كان يجري التطوير العسكري للأراضي الأوكرانية، كيف تم تشبعها بكمية هائلة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الهجومية، ومعرفة أنهم يحضرون لهجوما مسلحا ثالثا على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بالطبع، لم يتبق لنا مخرج آخر، ولا خيار لضمان أمننا.

 

 

 


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