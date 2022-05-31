رقم قياسى جديد لمشتركى الهاتف الأرضى فى مصر.. أكثر من 11 مليون مشترك

كتبت هبة السيد

ارتفع أعداد المشتركين في الهاتف الأرضي في مصر إلى 11.175 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2022 مقابل 10.045 مليون مشترك بنهاية الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 11%، ومقارنة مع 11.014 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بنسبة نمو 1%، بحسب بيانات الشركة المصرية للاتصالات.

وبحسب بيانات المصرية للاتصالات، حققت وحدة أعمال المنزل والاتصالات بالشركة إيرادات بلغت 5.001 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 4.191 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 19.3%، وبلغت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات 1.188 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 1.129 مليار جنيه عام 2021 بنسبة نمو 5.2%، وبلغت إيرادات وحدة أعمال المشغلين 1.397 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.397 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.

وحققت وحدة أعمال النواقل الدولية بالشركة المصرية للاتصالات، 1.034 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.050 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 1.5%، وبلغت وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي 797 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 665 مليون جنيه بنسبة نمو 19.8%.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 9.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74% من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.

بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.6 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 38% في ضوء نمو الإيرادات والجهود المستمرة لترشيد النفقات، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.4 مليار جنيه مسجلا انخفاضًا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية.