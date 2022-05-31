اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:59 م
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رفع 80 لافتة إعلانية بدون ترخيص من شوارع مدينة أهناسيا غرب بنى سويف

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:49 م
رفع 80 لافتة إعلانية بدون ترخيص من شوارع مدينة أهناسيا غرب بنى سويف رفع إعلانات من الشوارع -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا غرب محافظة بنى سويف حملة مكثفة لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة والعشوائية.
 
وقامت الحملة برفع 80 لافتة إعلانية بدون ترخيص بنطاق المدينة؛ حفاظاً على المظهر الحضاري، ونفاذا للقرارات المنظمة في هذا الشأن، هذا وتواصل الوحدة جهودها اليومية في رفع مخلفات الشوارع والقرى وجمع القمامة المنزلية وتمهيد الطرق، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وعلى سياق منفصل، تابع المحاسب نشأت معبد رئيس مدينة اهناسيا آخر مستجدات الموقف التنفيذي لتبطين ترعة قله، وإزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى تكليفات المحافظ بضرورة التنسيق المستمر مع هندسة الري، لمتابعة أعمال تبطين الترع والمصارف بقرى المركز، وتسريع وتيرة العمل بمشروع التحجير والتبطين للجسور؛ حفاظاً علي المجرى المائي وضمان وصول المياه لنهايات الترع، دون أي معوقات؛ لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وتقليل فقد المياه، وكذلك تسهيل سير مياه الري، من بداية الترع حتى نهايتها، وضمان وصولها للمزارعين بصورة جيدة ومنتظمة.
 
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية بقرية العواونة قرار إزالة لحالتي شروع في بناء مخالف على أملاك دولة بقرية سدمنت الجبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضمن خطة المحافظة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية في المهد.

 


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