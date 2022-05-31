رصد أول حالة وفاة بالحمى النزفية بمحافظة "واسط" العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة "واسط" العراقية اليوم الثلاثاء، رصد أول حالة وفاة بالحمى النزفية فى المحافظة الواقعة فى وسط البلاد.

وأوضحت المديرية ـ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مستشفى الكرامة فى المحافظة سجل أول حالة وفاة بسبب الحمى النزفية، وهي لشخص يبلغ من العمر 50 عاماً.

وتنتقل الحمى النزفية الفيروسية عادة من الحيوانات المصابة إلى البشر عبر الدماء الملوثة واللحوم، كما تنتشر عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى.. وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في البعوض والقوارض والخفافيش، وتشمل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية "حمى الضنك وحمى الإيبولا وحمى لاسا وحمى ماربورغ والحمى الصفراء".

يذكر أنه لا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، لكن توجد لقاحات لعدد قليل منها، لذلك تظل الوقاية أفضل وسيلة لمواجهته إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.