رحيل المناضل السيناوى حسن أبو ملفى السواركة عن عمر يناهز الـ 78 عاما

شمال سيناء ـ محمد حسين

توفى المناضل السيناوى حسن محسن حسين ابو ملفي، من قبيلة السواركة بشمال سيناء، بعد رحلة عمر استمرت 78 عاما أدى خلالها دورا وطنيا فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، وسجل اسمه ضمن قائمة ابطال سيناء .



واعلنت أسرته المناضل وفاته فى محافظة شمال سيناء، واستقبال المعزين فى اخر مكان استقر فيه بقرية الروضة غرب مدينة العريش .



ونعت جمعية مجاهدى سيناء البطل " ابو ملفى "، الذي رحل بعد رحلة حياة عامرة بالنضال لصالح الوطن خلال فترة الاحتلال الاسرائيلى لسيناء .



وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، ان البطل الراحل من بين ابطال ابناء قبائل سيناء، الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال اسرائيل لسيناء .



اضاف انه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية، لافتا إلى انه توفى عن عمر يناهز 78 عاما، وهو من سكان قرية الجورة بنطاق مركز الشيخ زويد .



واشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، ان البطل عضو جمعية مجاهدى سيناء، وكان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين فى مناطق سيناء أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة .



وقال ان لهذا الرجل بصمة نضالية، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، وهو دور مهم اضافة لدوره كرمز مجتمعي بارز.



