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راجع وذاكر ببساطة.. أقوى ملخصات "البلاغة" للثانوية العامة.. فيديو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:09 م
راجع وذاكر ببساطة.. أقوى ملخصات "البلاغة" للثانوية العامة.. فيديو طلاب الثانوية العامة
كتبت هند عادل

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يقدم اليوم السابع خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، فيمكنك متابعه أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسره وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة

 

وحرصًا من جريدة وموقع "اليوم السابع" على الدور الاجتماعي الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة فرع البلاغة لمنهج اللغة العربية للثانوية العامة ويشمل أقوى ملخص للبلاغة والتي لن يخرج عنها أسئلة الامتحان

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع اليوم السابع وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.


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