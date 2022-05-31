رئيس وزراء بولندا: عدد من الدول تبحث فرض عقوبات ثانوية لحظر إمدادات النفط الروسى

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس الوزراء البولندى، ماتيوش مورافيتسكي، أن بولندا وعددا من الدول الأخرى تبحث فرض عقوبات ثانوية تتعلق بحظر إمدادات النفط الروسي إلى دول ثالثة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي أن بولندا والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت عال عما يسمى بالعقوبات الثانوية.

ولفت رئيس الوزراء البولندي، إلى أن هذه إمكانية لفرض عقوبات حتى لا يتم بيع النفط الروسي إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبى.

في المقابل حذر وزير الطاقة الهولندي روب جيتينمن أزمة في الشتاء بعد قرار روسيا بقطع إمدادات الغاز.