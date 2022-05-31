رئيس بولندا وحرمه يزوران المتحف المصرى بالتحرير.. صور

كتب محمد أسعد

زار الرئيس البولندي "آندجيه دودا" وزوجته المتحف المصري بالتحرير برفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال زيارتهما الرسمية الحالية لمصر.



الحدير بالذكر أن الرئيس البولندي أعرب عن سعادته بأول زيارة له لمصر، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت عدة موضوعات مختلفة، فضلاً عن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تمتد على مدار 100 عام والتي تمثل تاريخا طويلا من العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف الرئيس البولندي- في كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية- أن زيارته لمصر تعد الأولى منذ عام 1992، حيث قام خلالها الرئيس البولندي الأسبق ليخ فاونسا بزيارة مصر، كما قام الرئيس الراحل حسني مبارك بزيارة بولندا عام 2008 ، حيث كان وقتها وزيراً في حكومة الرئيس ليخ كاتشينسكي، مشيرا إلى أن زيارته الحالية تمثل عصراً جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين ، كما دعا الرئيس السيسي لزيارة وارسو، مؤكدا أن المرحلة الحالية تشهد تعميق العلاقات بين البلدين وهو ما سيساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين، حيث زار مصر 100 ألف من السياح البولنديين ، معربا عن شكره لمصر لما يلقاه السياح البولنديين من ضيافة لائقة ، معربا عن أمله في أن يزداد عدد السياح البولنديين لمصر خلال الفترة المقبلة ليس فقط لزيارة البحر الأحمر وشواطئه ولكن أيضا لزيارة الآثار العريقة التي تعبر عن حضارة مصر العميقة.



وأوضح الرئيس البولندي أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت التعاون الاقتصادي مع مصر التي يعتبرها البولنديون من أقرب الدول العربية لهم ، حيث أن مصر دولة محبوبة في بولندا مما يجعل هناك قاعدة للتعاون الاقتصادي والتعاون الرقمي والتعاون في مجال تبادل المعلومات والتقنيات الحديثة، فضلا عن التعاون المشترك في المجالين العسكري والزراعي، حيث أن مجال الزراعة متطور في بولندا كما تقوم بولندا بتصدير الأغذية لمختلف أنحاء العالم.