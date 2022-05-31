كتب أحمد عرفة

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى: نحن بحاجة لزيادة تمويل قطاع "الدفاع" فى أوروبا، متابعا: نحتاج للعمل على تنويع مصادر الطاقة كبديل للواردات من روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي عثر في آزوفستال على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا أوكرانيا وتحتها 4 عبوات ناسفة وألغام.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية عن آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، عثور الجيش الروسى على شاحنة نقل عليها جثث 152 مقاتلا أوكرانيا فى آزوفستال، وكان تحت الجثث 4 عبوات ناسفة وألغام.

وقالت الدفاع فى بيانها نقلا عن أسرى مسلحى آزوف إن تلغيم الجثث التى تُركت فى آزوفستال تم بناء على تعليمات من كييف، من أجل توجيه مزيد من الاتهامات للجانب الروسى.

وأوضحت الدفاع الروسية أن هناك هدفين من التلغيم، الأول إلحاق الضرر بالقوات الروسية، والثاني هو محو أي أثر لهوية القتلى وتصنيفهم في عداد المفقودين كى تتجنب كييف دفع تعويضات لذويهم.