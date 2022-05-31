خير بلدنا.. توريد 329 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الثلاثاء لشون وصوامع المحافظة بلغ 329 ألف طن من الأقماح المحلية ، مشيراً الى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، حيث انها تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573740 طن قمح.

وأوضح محافظ البحيرة، أن اللجان المشكلة لاستلام القمح تضم أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة .

وشدد محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بالإضافة بالإضافة إلى 6 صوامع .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.