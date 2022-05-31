خطة النقل لتنفيذ أكبر شبكة قطار كهربائى بأفريقيا والشرق الأوسط.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ مصر أطول سكة حديد تعمل بالكهرباء فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتصل طولها إلى 2000 كم، ويعرض "اليوم السابع" فى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع.

الشبكة مقسمة إلى 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم.

- الخط الأول مماثلا لقناة السويس يربط بين العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم.

الخط الثاني طوله 1100 كم، يمتد من القاهرة لأبو سمبل مرورًا بمدينتى الأقصر وأسوان.

- الخط الثالث طوله 225 كم من مدينة قنا وصولا إلى سفاجا ومرورًا بالغردقة.

- تربط هذه الشبكة 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كم/ساعة.

- تتكون شبكة القطار الكهربائى السريع من قطارات سريعة وأخرى إقليمية وثالثة للبضائع.

- الشبكة بها 60 محطة منها 22 محطة للقطارات السريعة و38 محطة للقطارات الإقليمية.

- تصل سرعات القطار إلى 230 كم/س للقطار فائق السرعة.

- القطار الإقليمي يأتي بسرعة 160 كم/س.

- قطار البضائع يأتي بسرعة 120 كم/س، ويخدم حركة البضائع .