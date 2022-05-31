خبير ذكاء اصطناعى بمؤتمر مصر تستطيع: مصر أضافت عددا كبيرا من المدن الذكية

كتب محمود راغب - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور أحمد العدل، المتخصص فى مجالات عدة مثل الأمان النووى، وهندسة الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعى، وأحد أبرز خبراء مصر تستطيع بالصناعة، إنه يعمل ويعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2005، لافتا إلى أنه بدأ حياته العملية فى مركز أبحاث الأمان النووى بهيئة الطاقة الذرية بالقاهرة، وبعدها حصل على الدكتوراه فى مجال هندسة الكمبيوتر.

وأضاف مصمم الأنظمة الصناعية الذكية، الذى يساهم بشكل كبير فى تطوير المدن الذكية والبنية التحتية والخدمات الحكومية الذكية، أنه بعد ذلك تخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى وأنظمة الروبوتات الصناعية من جامعة بودابست، لافتا إلى أنه بعد الحصول على الدكتوراه انتقل إلى ألمانيا لاستكمال أبحاثه فى مجال الذكاء الاصطناعى والأنظمة الذكية فى جامعة أولم بجنوب ألمانيا، موضحا أنه فى عام 2016 صمم ونشر نظام لتصميم الأنظمة الصناعية الذكية تحت اسم التوأم الرقمى المعرفى.

وأشار إلى أن نظام التوأم الرقمى المعرفى تطور ليصبح الإطار الرئيسى المستخدم فى تصميم تصنيع وإدارة الأنظمة الصناعية الذكية فى مجالات كثيرة مثل المدن الذكية والبنية التحتية الذكية التصنيع الذكى خدمات حكومية ذكية كثيرة، لافتا إلى أنه فخور للغاية بأن مصر فى الفترة الأخيرة أضافت عدد كبير من المدن الذكية والبنية التحتية الذكية فى كل أنحاء مصر.

وأكد أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يعتبر فرصة عظيمة بالنسبة له لرد الجميل لبلده وأهله فى مصر وأن يسخر 30 سنة من الخبرة التى يمتلكها العملية والأكاديمية فى اوروبا وامريكا لتحقيق مزيد من التقدم والبناء فى مصر فى عهد الجمهورية الجديدة.

وانطلقت النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، ويستمر لمدة يومين ، بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وسيتناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وتضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسات مجموعة من محاور الصناعة، فى الجلسة الافتتاحية الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

وستتعرض الجلسة الرابعة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما تناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

وخصصت الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.