اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:43 م
أكرم القصاص
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خبراء مشاركون بـ"مصر تستطيع": نقدم مقترحات يمكن تنفيذها بمصر

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:49 م
خبراء مشاركون بـ"مصر تستطيع": نقدم مقترحات يمكن تنفيذها بمصر مؤتمر مصر تستطيع
رامى محيى الدين

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قال الدكتور علاء علوان مستشار الحكومة الفيدرالية الأمريكية للصناعة، أن مؤتمر "مصر تستطيع" يفعل دائرة التواصل بين مصر وعلمائها في الخارج.
 
وأضاف خلال تغطية خاصة لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامى مصطفى شردى: "سأقدم غدا المقترحات التي من الممكن تنفيذها في مصر ولا أستطيع أبدا أن أتخلف عن أي دعوة لبلدى".
 
وقال تامر مجدى أحد خبراء تصنيع الأسمنت: "نعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية للصناعة، ونشارك حاليا في المؤتمر لتقديم عدة مقترحات لتقليل الانبعاثات الكربونية ، وأولها الطاقة المستخدمة والاعتماد أكثر على الطاقة البديلة من خلال تدوير المخلفات، ونقدم منتجا جديدا يحافظ على شروط وزارة البيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية".
 
وأكد أن "مصر تنتج أسمنت يغطى الاحتياجات الداخلية لمصر وهناك فائض، ولدينا سوقا واعدة في افريقيا وارتفاعات الأسعار في الأسمنت حاليا لا تعكس التكلفة الحقيقية لتكاليف الإنتاج، ونفكر في أفكار جديدة لتقليل التكاليف".

مستقبل مصر

مستقبل مصر بالصناعة

صناعة الاسمنت


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