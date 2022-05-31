حلم مصر ومستقبل أفريقيا.. رسائل رئيس الوزراء بمؤتمر مصر تستطيع.. إنفوجراف

خلال مشاركته اليوم في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع.. بالصناعة" فى نسخته السادسة، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عقّب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات إحدى الجلسات بالمؤتمر.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال هذا المؤتمر..