حلم الثراء من تحت الأرض.. تفاصيل ضبط عصابة التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب – أحمد عبد الهادى

قام 8 أشخاص في الدرب الأحمر بالقاهرة، بالتنقيب عن الآثار في عقار بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهم (معدات وأدوات التنقيب).

واعترف المتهمون بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ضبطهم، بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبمعاينة العقار المشار إليه تبين وجود حفرة عميقة بالطابق الأرضى.

ونجحت الداخلية في ضبط 8 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة في دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط ( 8 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وبحوزتهم (معدات وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبمعاينة العقار المشار إليه تبين وجود حفرة عميقة بالطابق الأرضى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.