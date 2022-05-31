اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:37 م
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حصر للمساحات المنزرعة قمحا ومقارنتها بالكميات الموردة لكشف المخالفين بالمنوفية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:17 م
حصر للمساحات المنزرعة قمحا ومقارنتها بالكميات الموردة لكشف المخالفين بالمنوفية قمح -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا عاجلا وجه خلاله المسئولين بإعداد حصر علي الطبيعة بالتنسيق بين المحليات والزراعة للمساحات المنزرعة قمح لهذا العام ومقارنتها بالكميات الموردة من محصول القمح وإعداد كشوف خلال أسبوع من الآن بأسماء المزراعين والمساحات المنزرعة والكميات الموردة علي الطبيعة، حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء عمر سليمان مستشار المحافظ، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة.

 

كما أشار محافظ المنوفية إلى تفعيل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (67) لسنة 2022 والذي يتضمن في مادته السادسة اعتبار عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدني المقرر بالقرار رقم (51) لسنة 2022 (12) أردب للفدان مخالفة تموينية، ويتم تحرير محضر جنح أمن دولة للمخالف، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم 1770 جنيها.

 

ومن جانبه، ناشد محافظ المنوفية جموع المزارعين بسرعة توريد الأقماح للشون والصوامع وفقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن، مشددا أنه لا تهاون مع المخالفين واننا مستمرون في تقديم كافة التيسيرات للمزارعين لتوريد محصول القمح.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تموين المنوفية


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