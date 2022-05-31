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جيل بايدن: نتشاجر أنا وجو بالرسائل لتجنب رفع الصوت أمام الخدمة السرية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:47 م
جيل بايدن: نتشاجر أنا وجو بالرسائل لتجنب رفع الصوت أمام الخدمة السرية جيل بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن إنه نادرا ما ترفع صوتها هي وزوجها الرئيس جو بايدن فى أي جدال بينهما، لأنهما عادة ما يتشاجران عبر الرسائل النصية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وتحدثت جيل فى حوار مع النسخة الجديدة من دورية هاربر بازر، الخاصة بالموضة، إنها هي وزوجها صاغا طريقة للشجار بينهما أطلق عليها Fexting، أو الشجار بالرسائل النصية.

وقالت إنها هي وجو بدآ فى مناقشة الخلافات العرضية عن طريق الرسائل، بهدف تجنب القتال أمام أفراد الخدمة السرية.. وكشفت جيل مؤخرا انها تسمح لأصابعها بأن تخوض الشجار، بالكتابة، فيما وصفته المجلة بنوبة غضب.

وقالت جيل إن جو أخبرها بأنها عليها أن تدرك أن هذا سيسجل فى التاريخ وسيكون هناك سجلا لذلك، فى إشارة إلى الرسائل التي توجهها إلى الرئيس، وسيحتفل جو وجيل بالذكرى الخامسة والأربعين لزواجهما الشهر المقبل.

وخلال المقابلة تحدثت جيل التي تبلغ من العمر 70 عاما، عن زواجها الأول من بيل ستيفنسون، والذى انتهى بالطلاق عام 1975، وكيف أنه كان سبب لها فى جعل الأولوية لها فى تحقيق الاستقلال، وقالت إنها آمنت بشدة بمؤسسة الزواج وعندما انهار زواجها شعرت بصعوبة بسبب ذلك، وعلمت أنها لن تضع نفسها أبدا فى هذا الموقف مرة أخرى، حيث شعرت أنها لم تكن هناك أموال تخصها، وإنها كان عليها أن تحصل على تسوية طلاق.

وأوضحت جيل أنها حرصت على جعل ابنتها أشلى تبحث عن الاستقلال أيضا، وكذلك حفيداتها، حتى تستطعن الوقوف على أقدامهن على حد قولهن.


جو بايدن

جيل بايدن

الخدمة السرية

البيت الأبيض

السيدة الأولى الامريكية


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