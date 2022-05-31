جهات التحقيق تستجوب متهمة بالاستيلاء على 16 مليون جنيه بزعم توظيفها بالعقارات

كتبت أمنية الموجى

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمة بالاستيلاء على 16 مليونا و700 ألف جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في عدد من المجالات المختلفة، وأبرزها العقارات والأراضي.

وذكرت التحريات التى أجرتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمة تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو (16700000) جنيه مصري بغرض توظيفها.

وأضافت التحريات، أن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى مجال تأسيس الاستثمار العقاري، مقابل أرباح مُتفق عليها، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (ربة منزل ) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح مادية.. مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (16,700,000 مليون جنيه) ، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها ، وقيامها بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، ولدى علم المواطنين بضبطها تقدم عدد (8) أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها.