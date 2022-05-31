جامعة الأقصر تفتتح معرض تصميمات العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة

الأقصر - أحمد مرعى

افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، برفقة الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، معرض تصميمات العمارة الداخلية بمشاركة 58 طالب وطالبة من الفرقة الأولى قسم الديكور تحت إشراف الدكتورة جهاد محمد شريت، المدرس بقسم الديكور ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

وحضر فعاليات افتتاح المعرض كلا من الدكتور محمد عرابي، العميد السابق لكلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة وتنمية المجتمع، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور قرشي سعدي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس قسم الديكور، والعديد من طلاب القسم والكلية.

واستمع رئيس الجامعة لوجهة نظر الطلاب التصميمية من خلال لوحاتهم، مشيدا بالأعمال الإبداعية المتميزة التي تعبر عن تمتع الطلاب المشاركين بمواهب حقيقية، تؤهلهم ليكونوا فنانين مبدعين، وفي الختام، كرم الدكتور محمد محجوب، الطلاب المشاركين في المعرض، تشجيعا لهم على مواصلة التميز والإبداع.

وكانت قد شهدت كلية الفنون الجميلة فى جامعة الأقصر، افتتاح فعاليات المعرض التشكيلي الطلابي للفرقة الأولى بقسم الجرافيك، حيث افتتح الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، المعرض بحضور الدكتور محمود علام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك، والدكتور أيمن قدري أستاذ الجرافيك المساعد بالقسم، ولفيف من الطالبات والطلاب بالكلية.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد جمال عيد، رئيس قسم الجرافيك ومنسق المعرض، أنه شارك في المعرض عدد 35 طالب وطالبة من قسم الجرافيك بأعمال فنية متميزة، مؤكداً على أن تنظيم المعرض جاء بهدف تحفيز الطلاب وتشجيعهم على صقل مهاراتهم الفنية والإبداعية وفرصة لعرض ابداعاتهم،وشهدت فعاليات المعرض تكريم الطلاب والطالبات المشاركين بالأعمال، وتم تسليمهم شهادات تقدير.