اليوم السابع
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جامعة الأزهر تصدر بيانا توضيحيا بشأن نظام التأمين الصحى.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:29 م
جامعة الأزهر تصدر بيانا توضيحيا بشأن نظام التأمين الصحى.. اعرف التفاصيل الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا
كتب لؤى على

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أوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، نظام التأمين الصحى للعاملين بالجامعة وذلك على النحو الآتى: 

1- إدخال البيانات للاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اختياري وليس إجباريا .

2- لا مساس بعمل اللجنة الطبية بالقاهرة وأسيوط، وأن عمل اللجنة الطبية بجامعة الأزهر مستمر على الدوام.

3 - مشروع التأمين الصحي الشامل يتيح الخدمة الطبية من خلال 2103 مستشفيات متضمنة مستشفيات الدرجة الأولى، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، وكافة الخدمات الطبية اللازمة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

4 - جارى مناقشة إدارج أسر السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في هذه المنظومة وكذلك العاملون في الجامعة.

علما بأنه تم عرض الموضوع على العمداء ومناقشته في مجلس الجامعة وتم عقد جلسة حوار مجتمعى مع أعضاء نادى هيئة التدريس بالقاهرة، وغيرهم.

وتهيب الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يكون التواصل مع إدارة الجامعة حال الاستفسار عن أى موضوع  يتعلق بهذا الشأن.


جامعة الازهر

التأمين الصحى

الازهر الشريف

اعضاء هيئة التدريس


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