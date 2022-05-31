توقيع عقد تخصيص 200 فدان لجامعة العريش بالوادى الجديد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت جامعة العريش توقيع عقد تخصيص 200 فدان لجامعة العريش بمحافظة الوادي الجديد، وتخصيص أرض بمدينة بدر لعمل مقر جديد للجامعة، جاء ذلك خلال انتقاد مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بحضور جميع أعضاء المجلس.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إنه تم تخصيص 200 فدان لجامعة العريش بمحافظة الوادي الجديد، لعمل مزارع نموذجية للإنتاج الزراعى، وذلك ضمن خطة الدولة لإنتاج محاصيل زراعية مثل القمح والزيتون والرمان والاستفادة من خبرات الجامعة في هذا الشأن، وتشكيل لجنة من الجامعة لاستلام قطعة أرض بمدينة بدر لعمل مقر إداري جديد للجامعة يمكن من خلال القيام بجميع الأنشطة الخاصة بالجامعة واستقبال الطلاب الوافدين.

وأكد رئيس الجامعة، استعداد كافة كليات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

كما أكد على ضرورة التزام كافة الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الماسك الطبي "الكمامة" والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية وضع خطط للنشاط الصيفي لطلاب الكليات ورش عمل ولقاءات لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها مُختلف مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة الأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بقطاعات شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك كليات الجامعة المختلفة.