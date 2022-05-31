اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:37 م
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تهشم حوائط منزل بسبب انفجار غاز بالعمرانية دون إصابات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:55 م
تهشم حوائط منزل بسبب انفجار غاز بالعمرانية دون إصابات الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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تسبب تسرب غاز من ماسورة أمام منزل بمنطقة العمرانية في حدوث انفجار أدى إلى تهشم حوائط المنزل بدون وقوع أى إصابات وتتمركز سيارتا حماية مدنية بالمكان تحسبا لحدوث حريق، وقامت شركة الغاز بفصل المحبس العمومي عن المنطقة لحين إجراء الإصلاحات. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بانفجار ماسورة غاز أمام منزل في العمرانية، وانتقل رجال المباحث الي المكان لإجراء المعاينة اللازمة، فيما تمركز سيارتي إطفاء بالمكان تحسبا لاندلاع حريق المنطقة، بعد قيام شركة الغاز بفصل الغاز الطبيعي عن المكان. 

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العمرانية

الحماية المدنية

اخبار الحوادث


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