تفاصيل تقديم مركز طب الأسرة بالأقصر أكثر من 52 ألف خدمة لمنتفعى التأمين الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن مركز طب الأسرة بالأقصر نجح فى تقديم أكثر من 52 ألف خدمة طبية منذ تشغيله لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث إن المركز أحد أهم المراكز الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن مركز طب الأسرة بالأقصر هو أحد مراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ويقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، ونجح المركز فى تقديم أكثر من 52 ألف خدمة طبية، منذ بدء تشغيله وحتى الآن لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بالأقصر.

وأكد الدكتور أحمد شفيق، أنه يخدم المركز حوالى 34 ألف فرد بواقع 9188 ملفا عائليا من منتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، حيث تشمل الخدمات التى يقدمها المركز مايلى:- (خدمات عيادات طب الأسرة - خدمات عيادة الأسنان - خدمات العيادات التخصصية وهى عيادة النساء وعيادة باطنة وعيادة أطفال - خدمات الصيدلية وصرف الأدوية - خدمات المعمل - خدمات الأشعة وهي أشعة عادية وأشعة سونار - تنظيم الأسرة - خدمات التطعيمات - متابعة الحمل - الفحص شامل - خدمات الاستقبال والطوارئ).

جدير بالذكر أنه يقدم مركز طب الأسرة بالأقصر خدماته الطبية للمنتفعين يوميًا من الساعة 8 ص وحتى الساعة 8 م، وذلك لحجز موعد للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومن خلال الاتصال بمركز الاتصال الآلي 15344 مجانًا، للحصول على الخدمة الطبية ، والرعاية الصحية المميزة.