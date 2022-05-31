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تعليم القاهرة تراجع نتيجة الإعدادية تمهيدا لاعتمادها

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:39 م
تعليم القاهرة تراجع نتيجة الإعدادية تمهيدا لاعتمادها وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارى مراجعة نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى للدور الأول للعام الدراسي 2021 - 2022، ومن المقرر اعتمادها الأسبوع الجارى من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 
 
كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير منصة إلكترونية عبر موقعها الرسمى، لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها من المحافظين فى المديريات التعليمية، موضحة أنه يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتيجته" https://prepnatega.emis.gov.eg/
 
واعتمد الأسبوع الماضى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%، ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الأساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.
 

التعليم

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