اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:58 م
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تعليم البحر الأحمر: نتيجة الإعدادية بداية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:53 م
تعليم البحر الأحمر: نتيجة الإعدادية بداية الأسبوع المقبل امتحانات الاعدادية - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لليوم السابع، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر، بداية الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من أعمال التصحيح التي تتم بدقه شديدة حلال الأيام الحالية

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عملية التصحيح تتم بشكل دقيق، وتم التأكيد علي لجان الامتحانات على دقة التصحيح . 

وأجرى هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم جولة تفقدية علي لجان التصحيح لمتابعة أعمال التصحيح  لامتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/ 202

رافق وكيل الوزارة أثناء متابعته أعمال التصحيح فايزة أحمد مدير عام التعليم العام،   عبد الباسط بدران مدير إدارة الشئون القانونية، و محمود تاج مدير مكتب السيد وكيل الوزارة.

 

 

 


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