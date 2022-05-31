تعرف على تفاصيل إجراء تحويلات بمدينة نصر لإنشاء المونوريل × 8 نقاط

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات جديدة في مدينة نصر لإنشاء المونوريل ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:
-غلق كلي شارع أحمد الزمر بالوصلة من شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا حتى شارع الشيخ كامل خضر
-المدة المحددة لتلك الأعمال تستغرق 10 أيام
-إجراء تحويلات مرورية أثناء الغلق منعا لزحام المركبات
-التحويلات والغلق تجري بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ورفع وتركيب الكمرات الخاصة بالمسار
-التحويلات شملت تحويل حركة المرور يميناً تجاه شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا فيساراً شارع جمال سليم فيساراً شارع الشيخ كامل خضر تجاه شارع أحمد الزمر مرة أخرى.
-الأعمال ستكون ليلا اعتبارا من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ولمدة (10 ليالى)
- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة
-إدارة المرور نسقت مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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