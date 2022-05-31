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تعرف على تفاصيل إجراء تحويلات بمدينة نصر لإنشاء المونوريل × 8 نقاط

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:11 ص
تعرف على تفاصيل إجراء تحويلات بمدينة نصر لإنشاء المونوريل × 8 نقاط خدمات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات جديدة في مدينة نصر لإنشاء المونوريل ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:
 
-غلق كلي شارع أحمد الزمر بالوصلة من شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا حتى شارع الشيخ كامل خضر 
 
-المدة المحددة لتلك الأعمال تستغرق 10 أيام 
 
-إجراء تحويلات مرورية أثناء الغلق منعا لزحام المركبات 
 
-التحويلات والغلق تجري بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ورفع وتركيب الكمرات الخاصة بالمسار
 
-التحويلات شملت تحويل حركة المرور يميناً تجاه شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا فيساراً شارع جمال سليم فيساراً شارع الشيخ كامل خضر تجاه شارع أحمد الزمر مرة أخرى.
 
-الأعمال ستكون ليلا اعتبارا من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ولمدة (10 ليالى) 
 
- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة
 
-إدارة المرور نسقت مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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