تعرف على المواعيد الجديدة لتشغيل المترو من محطة العباسية للعتبة بالخط الثالث

كتب سيد الخلفاوى

أذاعت المحطات الداخلية لمترو الانفاق، المواعيد الجديدة لتشغيل قطارات الخط الثالث بمحطات من العباسية للعتبة ليتم التشغيل من الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة، وآخر قطار يصل المحطات المذكورة الساعة 11 مساء بدلا من 12 منتصف الليل، ذلك من مساء اليوم الثلاثاء حتى افتتاح المحطات الجديدة للمرحلة الثالثة بالخط الثالث، والمقرر افتتاحها بعد شهر ونصف تقريبا.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثانى قد أعلنت أنه بالتنسيق مع شركة " آر.ايه.تي.بي " ديف للنقل كايرو والمسؤلة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث العتبة - عدلى منصور أنه سيتم مساء اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد قيام أول قطار صباحا وآخر قطار مساء فى المنطقة من محطة العتبة حتى محطة العباسية فقط نظرا للبدء فى أعمال الاختبارات الخاصة بافتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث ( جمال عبد الناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) الأمر الذى يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث فقط بتأخير قيام القطارات لمدة ساعة واحدة فقط على أن يكون بدء تشغيل أول قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية فى تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة صباحا، وقيام آخر قطار من محطة العتبة حتى محطة العباسية فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء بدلا من الثانية عشر منتصف الليل حتى إفتتاح المرحلة الجديدة، مع استمرار التشغيل من محطة عدلى منصور حتى محطة العباسية فى الإتجاهين بنفس مواعيد التشغيل الحالية من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك حتى افتتاح المحطات الجديدة.

وناشد أحمد عبدالهادي، متحدث المترو، بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.